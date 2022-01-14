Збройні сили України почали інтенсивну підготовку тактичної авіації

Збройні сили України почали інтенсивну льотну підготовку на базових та оперативних аеродромах. Військові льотчики налітали понад 200 годин.

Навчання розпочались ще до початку нового навчального року. Вони тривали на всій території України.

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Збройні сили України розпочали інтенсивну льотну підготовку

У бригадах тактичної авіації Повітряних Сил Збройних сил України пройшли планові льотні зміни вдень та вночі у простих та складних метеоумовах,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема Командування Повітряних сил протягом тижня (ймовірно мовиться про 10 – 16 січня – 24 канал) провело:

одинадцять льотних змін;

тобто військові льотчики загалом налітали понад 200 годин;

польоти здійснювали на різних типах літаків – Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29 та Л-39.

Зокрема проведення льотних навчань взимку передбачає виконання завдань як в простих, так і складних метеорологічних умовах. Особливо це стосується:

підготовки аеродромної інфраструктури;

підтримання боєготовності летовищ під час інтенсивних опадів та обмерзань.

Адже у таких умовах успіх виконання бойових завдань залежить від професійної та злагодженої роботи всіх підрозділів забезпечення та наземних служб.

У Повітряних силах ЗСУ також пояснили, що під час цих польотів авіаційні командири всіх рівнів підтвердили всій льотний вишкіл відповідно до своїх посад.

Збройні сили почали інтенсивну льотну підготовку / Фото Командування Повітряних сил

Коротко про останні навчання ЗСУ

У грудні 2021 року на адмінмежі з окупованим Кримом, що на Херсонщині, провели тактичне навчання за участі артилерійських підрозділів, які входять до складу угрупування військ "Південь". Тоді командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв розповів, що підрозділам необхідно вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя.

Перед тим, у листопаді 2021 року Верховна Рада оприлюднила проєкт закону, що на території України у 2022 році планують провести 9 багатонаціональних військових навчань, на які витратять 106,5 мільйона гривень.

Зокрема мовиться про навчання за участі 12 500 військових. Відомо про проведення навчань "Репід Трайдент – 2022", "Козак Мейс – 2022", "Світла лавина – 2022", "Сільвер Сейбер – 2022" та інші.

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