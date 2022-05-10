Здатні лише на демонстраційні дії, – експерт про стягнення військ Білорусі на кордон з Україною

Білоруські війська не підуть у наступ на Україну. Їхній максимум – обстріл прикордонних населених пунктів.

Білорусь може лише додати головного болю керівництву України

Про це у коментарі 24 каналу заявив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Так він прокоментував стягнення білоруських сил спецоперацій до кордону з Україною.

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Білоруські війська здатні лише на демонстраційні дії. Їхня боєздатність є гіршою за російську. Можливі якісь провокації, але я не думаю, що це буде справжній напад. Якщо щось і буде, то це лише демонстрації з метою утримати українські війська на кордоні з Білоруссю,

– пояснив Михайлов.

За його словами, білоруси можуть обстрілювати прикордонні міста та села, як це зараз відбувається на Сумщині та Чернігівщині. Однак це не призведе до якихось масштабних змін, а лише – до нового воєнного злочину і втрат серед цивільного населення. Крім того, такі дії сусідньої держави додадуть головного болю українському військово-політичному керівництву.

Перспектива нападу на Волинь та Львівщину

Білоруські військові не нападатимуть на Волинську чи Львівську області.

Враховуючи стан білоруського війська, то їх зупинить місцева тероборона,

– зауважив дослідник.

Він наголосив, що сили спеціального призначення Білорусі – це звичайні десантники, яких кілька років тому записали у до сил спецоперацій. Вони дещо боєздатніші за інші білоруські війська, однак більшість з них – строковики.

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Білоруські строковики в Україні або здаватимуться в полон, або будуть переходити на бік ЗСУ. У Мінську це прекрасно розуміють, тому не горять бажанням залучати їх до війни.

Що цьому передувало

10 травня у міноборони Білорусі заявили, що нібито "у межах перевірки" стягують сили спецоперацій до кордону з Україною. При цьому вони традиційно та цинічно побідкалися, що наша держава та НАТО "загрожують" Мінську.

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