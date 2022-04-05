Здався в полон, коли побачив, як людей використовують наче живий щит, – ексвійськовий Росії

Колишній російський військовий, який перейшов на сторону України та бореться проти путінського режиму, розповів, як він прийняв таке рішення.

Про це розповів сержант військ спеціального призначення, повідомляє 24 канал, посилаючись на брифінг росіян, які захотіли воювати за Україну у складі іноземного легіону.

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Нас відправили на навчання, але, як виявилося, ми опинилися на території України. Нас обманом втягнули у війну. Просуваючись в колоні, ми бачили усі звірства путінського режиму, які виконувались руками російських солдатів,

– розповів колишній російський військовий.

Вступ в легіон

За його словами, російські солдати займались мародерством, бо хотіли вивезти багато "трофеїв". Він також зазначив, що бачив вбивства мирних жителів, руйнування дитячих будинків, лікарень, пологових будинків, в яких переховувались цивільні.

Також бачив, як російська армія використовували мирних людей як живі щити. Тоді я вирішив для себе не вступати в бій зі Збройними Силами України і здатися в полон,

– сказав військовий.

У полоні він дізнався про існування легіону "Свобода Росії" і вирішив вступити в нього. За його словами, легіон створений для боротьби з путінським режимом.

Як росіяни служать на боці України

Пройшовши спеціальну перевірку, мене туди прийняли. Спочатку до нас приглядалися, перевіряли, давали завдання без зброї, але коли довіра виросла, завдання стали складнішими і зі зброєю,

– пояснив сержант.

Він додав, що знання, які отримав за роки служби в російській армії, передав ЗСУ. Вся ця інформація підтвердилась в реальних боях з перемогою над окупантами. Після цього прийняли рішення про збільшення легіону.

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