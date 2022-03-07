Здаються навіть людям у селі, – Монастирський про 2 000 російських полонених

Російські окупанти часто здаються в полон навіть жителям сіл. До цього призвів страх і деморалізація, які ширяться лавами ворогів.

Про це розповів 7 березня голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Він додав, що зараз в україні вже є приблизно 2 тисячі полонених росіян.

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Часто шукають варіанти втечі

За словами міністра, окупанти не рідко готуються до втечі. Проте їх стримує покарання за дезертирство на батьківщині – 7 років ув'язнення.

Багато полонених, бо вони самі кидають і здаються. Нашим збройним силам, теробороні, просто людям у селі,

– зазначив міністр.

Він також додав, що люди часто повідомляють про ворогів, які вже готові здатися чи втекти.

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