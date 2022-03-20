Здійснено часткову ротацію персоналу ЧАЕС: вдалось вивезти 64 особи

З першого дня повномасштабного вторгнення Чорнобильська АЕС була захоплена окупантами. Лише на 25 добу війни вдалось здійснити часткову ротацію персоналу, який фактично перебував у полоні рашистів.

Крім того, надвечір 20 березня вдалось частково евакуювати й інших осіб, які перебували на території тимчасово окупованої станції. Про це повідомили в "Енергоатомі".

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Ввечері 20 березня з території тимчасово окупованої АЕС вдалось вивезти:

50 осіб змінного персоналу станції;

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок і 1 онкохворого);

1 службовця ДСНС;

4 "сталкерів".

В "Енергоатомі" зазначили, що на заміну евакуйованому персоналу ЧАЕС відправились 46 добровольців-працівників станції, які виконуватимуть свої обов'язки і забезпечуватимуть функціонування українського підприємства.

Додамо, що попередня зміна близько 600 годин героїчно виконувала свої обов'язки та підтримувала належний рівень безпеки попри постійний психологічний тиск окупантів.

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