У Курській області дезертували шестеро зеків: кожен із них забрав із собою зброю

У Курській області зафіксували факт дезертирства шістьох російських військових. Вони прихопили із собою зброю.

Відомо, що солдати були із числа зеків-злочинців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт "Хочу жити".

Дивіться також В яму без їжі та води: росіяни катують на Херсонщині солдатів, які відмовляються йти на штурм

Дезертири були штурмовиками-смертниками

Під час втечі з позицій кожен із дезертирів забрав із собою автомат із як мінімум 4 спорядженими магазинами.

Ці військовослужбовці належали до 177 окремого гвардійського полку морської піхоти збройних сил Росії та були штурмовиками-смертниками з роти "V".

До її складу входять завербовані з колоній зеки-злочинці.

"Таким нема чого втрачати, адже вони просто витратний матеріал, призначення якого загинути в будь-якому випадку", – додали у "Хочу жити".

Нагадаємо, що президент Зеленський розповів, яких втрат зазнала Росія на Курщині за 5 місяців операції ЗСУ. Йдеться про 30 – 35 тисяч військовослужбовців.