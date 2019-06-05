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      "Зелене" місто розміром 500 футбольних полів з нуля збудують в Угорщині

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      "Зелене" місто з нуля збудують в Угорщині
      "Зелене" місто з нуля збудують в Угорщині / inverse.com

      Влада Угорщини має намір з нуля збудувати "зелене" місто з житлом та робочими місцями для тисяч людей.

      Над розробкою проекту працює німецька компанія з нерухомості FAKT AG та EON SE, пише Bloomberg.

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      Місто має вирости на північному заході Угорщини у смузі Дунаю за лічені кілометри від угорсько-австрійсько-словацького кордону.

      За попередніми підрахунками, створенні з нуля такого міста розміром із 500 футбольних полів обійдеться приблизно в 1 мільярд євро.

      В чому особливість проекту?

      Проект Hegyeshalom-Bezenye має на меті збудувати місто з нейтральним рівнем викидів вуглецю, для забезпечення функціонування якого використовуватимуть здебільшого енергію сонця та біогазу.

      Овочі, фрукти та інші необхідні продукти вирощуватимуть безпосередньо у теплицях на території міста.

      Автори хочуть показати, як на клаптику землі з нуля можна створити екологічно чистий бізнес та масштабну спільноту.

      Цей проект, за їхніми словами, може стати моделлю для інших конверсійних майданчиків на континенті, зокрема, для вуглевидобувних регіонів, які переходять на чисту енергію.

      Зелене місто Угорщина
      "Зелене" місто з нуля збудують в Угорщині//Фото: bbj.hu

      Що буде у цьому "зеленому" місті?

      Тут збудують приблизно 1000 будинків, ресторани, готелі, залізничний вокзал, магазини, школи та інші навчальні заклади.

      Проект передбачає дотримання політики сталого управління водними ресурсами, яка має не допустити зниження рівня ґрунтових вод в регіоні.

      На території міста має з'явитись найбільше у Європі рибне господарство, де будуть розводити лосося, окуня та морського ляща.

      Наприкінці травня українська компанія почала будувати найбільший у Європі фруктовий завод.

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      Теги: Будівництво Угорщина Екологія Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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