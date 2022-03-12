"Зелені коридори", які Україна відкриє 13 березня

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що нині 12 березня з окупованих територій вдалось евакуювати близько 13 тисяч людей.

Також вона анонсувала маршрути, які відкриються 13 березня. І додала, що буде ще одна спроба завезти гуманітарну допомогу до Маріуполя.

До теми З 14 гуманітарних коридорів запрацювали 9, – Верещук

Які маршрути відкриються 13 березня:

Луганська область,

Київська область,

Тоді ж буде ще спроба гуманітарного коридору від Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Сьогодні колона не змогла дістатися до Маріуполя через затримку на блокпосту.

Так сталося, що наша колона довго була на блокпосту – більше ніж 5 годин, і не змогла дістатися сьогодні до Маріуполя. Але ми тримаємо кулаки – ми знаємо, що сміливість і відданість, мужність тих людей які зголосилися, щоб поїхати до наших мешканців Маріуполя і донести до них воду, медикаменти та продукти – переможе,

– заявила Верещук.

Дивіться брифінг Ірини Верещук: