Зеленська нагадала, що потрібно робити на блокпосту
29 березня 2022 , 11:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська нагадала правила поводження на блокпостах.
Олена Зеленська нагадала, що під час війни люди в містах та громадах України вимушені проходити контроль на блокпостах. Тому вона ще раз опублікувала головні правила поведінки на блокпостах.
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Основні правила також стосуються українців, які їздять між містами у справах чи розвозять гуманітарну допомогу.
Що потрібно робити, зупиняючись на блокпосту?
- Зменште швидкість.
- Підготуйте документи. Паперові варто звільнити від обкладинок.
- Заховайте мобільні телефони. Діставайте тільки з дозволу військових, щоб показати електронні документи.
- Вимкніть фари, увімкніть аварійне світло.
- Не виходьте з авто без дозволу військових.
- Відповідайте на питання чітко.
- На вимогу відкрийте багажник та покажіть салон.
- Після огляду не рушайте різко.
- Зберігайте спокій.
- Якщо вас зупинять під час комендантської години, ніч ви змушені будете провести на блокпосту. Рух під час комендантської години є небезпечним для вашого життя.
Інфографіка з правилами поведінки на блокпостах
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