Зеленська показала фото дітей, яких вбили росіяни, й закликала закрити небо
Джерело:інстаграм-сторінка Олени Зеленської
Від початку повномасштабного російського вторгення в Україні загинули вже 38 дітей. Через обстріли мирних міст та селищ ця страшна цифра може збільшуватися.
Перша леді Олена Зеленська опублікувала в інстаграмі фото дітей, життя яких забрали атаки окупантів. Вона наголосила, що ворог вбиває їх свідомо.
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Діти, які вже ніколи не стануть дорослими
"Коли у Росії кажуть, що не воюють із мирним населенням, покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими", – зазначила дружина президента. Вона закликала світові ЗМІ розказати страшну правду про те, як російські загарбники вбивають дітей. І роблять це свідомо, стріляючи на ураження й не пропускаючи гуманітарну допомогу.
Ці діти загинули через обстріли росіян
- Аліса з Охтирки не дожила до свого 8-річчя. Під час обстрілів загинула разом із дідусем, який прикрив її собою.
- 18-місячного Кирила із Маріуполя батьки під вогнем довезли до лікарні. Але врятувати його там не вдалося.
- Поліна з Києва загинула під час обстрілів разом із батьками та братиком. Її рідна сестра вижила, але у тяжкому стані.
- У голову 14-річного Арсенія влучив осколок снаряда. Медики не змогли доїхати під вогнем, підліток стік кров’ю.
- Софійці було 6 років. Росіяни розстріли її з 1,5-місячним братиком, мамою, бабусею та дідусем в авто біля Нової Каховки.
Через обстріли росіян гинуть маленькі діти / Фото з інстаграму Зеленської
Зеленська просить закрити небо над Україною
Дружина президента закликала показати ці фото й російським матерям – аби вони знали, що їхні сини роблять в Україні. А також рсійським жінкам – адже їхні чоловіки та брати вбивають таких же дітей, як і їхні. "Ви особисто відповідальні за смерть кожної української дитини, оскільки даєте мовчазну згоду на ці злочини", – підкреслила Зеленська.
Водночас вона звернулася до країни НАТО. "Закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші", – написала перша леді.
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