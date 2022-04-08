Зеленська розповіла про "фатальну помилку тирана", який розв'язав війну
8 квітня 2022 , 22:29Читать новость на русском
Джерело:Vogue
Олена Зеленська заявила, що війна вмить поєднала особисте і громадянське. Саме у цьому виявилась "фатальна помилка тирана", який на нас напав.
Відповідну інформацію перша леді розповіла у інтерв'ю. Вона також розповіла, що ми насамперед українці, а потім усе решта.
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Зеленська розповіла про "фатальну помилку тирана"
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