Збільшення підтримки й додаткова допомога, – Зеленський озвучив деталі візиту першої леді до США

Перша леді України Олена Зеленська зараз перебуває з офіційним візитом у США. Президент Володимир Зеленський розповів деталі візиту своєї дружини до Вашингтона.

Деталі поїздки першої леді Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. У візиту Олени Зеленської до США є кілька вагомих завдань.

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Подробиці візиту Зеленської до США

Володимир Зеленський розповів, що основними завданнями візиту першої леді України до США є збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб.

У другий день свого візиту Зеленська зустрілася з першою леді США Джилл Байден, президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та другим джентельменом США Даґласом Емгоффом.

Також Олена Зеленська провела низку інших зустрічей, зокрема і з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. окрім цього, перша леді України виступить у Конгресі США.

Завтра Олена виступатиме в Конгресі – від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок, і це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його дійсно почують ті, від кого залежить ухвалення рішень в США,

– повідомив Зеленський.

Зеленська у США: головне

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Вашингтона на запрошення Джилл Байден, аби говорити про потреби України у спротиві та боротьбі проти країни-агресорки.

Візит Зеленської розпочався із зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Після цього перша леді вшанувала Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Україні, що розташований у середмісті Вашингтона. Там же Зеленська зустрілась з українською громадою США.

Крім того, Зеленська побачилась з очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер.

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