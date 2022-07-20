Байдени зустрілися з Оленою Зеленською у Білому домі

Перша леді Олена Зеленська нещодавно прибула з візитом у США. 19 липня вона зустрілася з подружжям Байденів у Білому домі.

Напередодні Зеленська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Уранці 20 липня вона планує виступити перед Конгресом.

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Зеленська зустрілася з Джилл та Джозефом Байденом

Зеленська прибула у США на запрошення першої леді Джилл Байден. Перша леді України розповіла, що "повернула" їй візит під час зустрічі у Вашингтоні.

"Серця американського народу – з матерями України". Авторка цих слів – перша леді США Джилл Байден,

– зазначила Зеленська.

За її словами, зазвичай вважають, що подружжя перших осіб мають лише гуманітарні завдання. Проте повномасштабна війна в Україні показала, що це не так.

"Наша сила – не така вже й "м'яка". Ми багато можемо, тим паче разом. Було надзвичайно приємно зустрітися з президентом Джозефом Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та другим джентльменом Дугласом Емгоффом", – підсумувала перша леді.

Дивіться фото зустрічі Зеленської з подружжям Байденів / Фото Олени Зеленської

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Під час зустрічі обговорювали майбутню підтримку України Сполученими Штатами

За інформацією CNN, у Білому домі розповіли, що перші леді обговорювали наступну підтримку Сполученими Штатами уряду України та її народу, який "захищає свою демократію та стикається зі значними людськими наслідками російської війни, що будуть відчуватися протягом наступних років".

Спершу Зеленська взяла участь у приватній зустрічі з Джилл Байден, а після цього відбулася розширена двостороння зустріч з:

другим джентльменом Дугласом Емгоффом,

пані-послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд,

заступницею адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку Ізобель Коулман,

заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд,

головним лікарем США Вівеком Мурті.

За інформацією Білого дому, під час цієї зустрічі обговорювали, як США можуть продовжувати підтримувати Україну та надавати гуманітарну допомогу українському народу. Також обговорювали необхідність притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини.

За інформацією CNN, Джилл Байден та Олена Зеленська вперше особисто зустрілися в травні під час її таємної поїздки в Україну . Тоді перша леді вийшла з укриття вперше від початку повномасштабного російського вторгнення.

Дивіться відео зустрічі Зеленської та Байденів у Білому домі:

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