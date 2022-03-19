Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков задля сприяння гумкоридорам
Джерело:сайт Президента України
Окупант регулярно зриває спроби влаштувати "дороги життя". Через це перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков з проханням.
Вона закликала Раду стати посередником в організації гуманітарних коридорів. Також попросила сприяти в допомозі українцям, які втікають від війни.
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Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков
Олена Зеленська звернулася до ВРЦ як до організації, що покликана проповідувати мир і братерство. Вона просить бути сьогодні голосом тих, хто страждає від війни.
Донесіть до членів Всесвітньої ради церков важливість сповідування справедливості та миру на нашій землі, що йде з віри в Бога. Прошу вас і членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення,
– зазначила перша леді України.
Зауважимо, з першого дня війни Олена Зеленська працює над гуманітарною підтримкою українців – активно взаємодіє з міжнародними організаціями та першими леді інших країн. Також надає необхідну допомогу дітям й матерям.
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