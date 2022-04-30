Зеленський нагородив прикордонників, які стоять на варті держави

Президент Володимир Зеленський нагородив українських прикордонників. Глава держави наголосив, що саме вони стали першими, кому довелося зустріти російських загарбників на нашій землі.

Нагородження відбулося на честь Дня прикордонника. Однак глава держави підкреслив – зараз святкувати не можна. Тільки після того, коли ми виб'ємо окупантів з нашої землі.

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