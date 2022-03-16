З Зеленським зустрічі не мав, але переписувався і коротко розмовляв, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з часу початку війни не мав особистої зустріч з президентом Зеленським. Проте спілкування було – у вигляді коротких телефонних розмов.

Про це міський голова Києва повідомив в інтерв'ю. Він наголосив, що також спілкування було у вигляді переписок.

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Зустрічі з Зеленським не було, – Віталій Кличко

Зустрічі не було, коротко розмовляв телефоном,

– лаконічно відповів на питання журналіста Кличко.

Мер Києва наголосив, що зараз столична влада робить все, що кажуть військові. Адже військова адміністрація – це максимально ефективний варіант управління на час воєнного стану.



Кличко переконаний: за столицю боротимуться до останнього і кинуть на це всі сили. Мер виключає здачу Києва росіянам.

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