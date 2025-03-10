Літак Зеленського вилетів з Польщі до Саудівської Аравії, – нардеп Железняк

Президент Володимир Зеленський 10 березня вирушив до Саудівської Аравії. Там глава держави зустрінеться зі Спадкоємним принцом.

Наразі президентський літак вже вилетів з Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії

Окрім зустрічі Володимира Зеленського зі Спадкоємним принцом, 11 березня в Ер-Ріяді відбудуться переговори між Україною та США. Українська делегація складатиметься з керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та українського військовослужбовця Павла Паліси.

За даними ЗМІ, ключовою темою зустрічі стане угода про корисні копалини. А також налагодження відносин з американською стороною після останньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка закінчилася сваркою.

Водночас американський лідер заявив, що цього тижня можуть відбутися "деякі великі речі". Окрім цього, Трамп додав, що сподівається досягнути хороших результатів у переговорах з Україною.

Цілком можливо, що США використають цю зустріч, щоб визначити готовність Києва до компромісів задля припинення війни та покращення зв'язків з адміністрацією Трампа.