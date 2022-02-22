Зеленський 23 лютого відвідає Маріуполь: усе через напружену ситуацію

На тлі російської загрози президент Володимир Зеленський планує відвідати Маріуполь. Свій візит на Донбас глава держави здійснить 23 лютого.

Таку інформацію оприлюднив офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. За його словами, наразі це інсайдерська інформація.

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"Стало відомо, що з огляду на напружену ситуацію, в тому числі на Маріупольському напрямку, Президент України запланував відвідати Маріуполь", – написав Нещадим.

Загроза для Маріуполя

23 лютого о 10:00 відбудеться засідання РНБО. Ймовірно, президент вирушить до Маріуполя після нього.

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев на засіданні Ради безпеки Росії запропонував Володимиру Путіну розширити окуповані землі до Маріуполя. Це потрібно, щоб збільшити територію для бойовиків.

"Я хотів би внести поправку: визнавати в тих адміністративних межах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і до тих історичних кордонів", – сказав Колокольцев.

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Текст публікації Сергія Нещадима у твітері

Наразі Інсайд. Стало відомо, що з огляду на напружену ситуацію, в тому числі на Маріупольському напрямку, Президент України запланував відвідати Маріуполь. Цікаво. Що ж чекаємо на нові інсайди.