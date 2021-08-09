Відбиття повітряного нападу, стрільба з "Джавеліну": Зеленський відвідав військові навчання

Володимир Зеленський 9 серпня прибув із робочим візитом на Миколаївщину. Там президент мав нагоду спостерігати за військовими навчаннями, відвідав нові казарми на полігоні та пообідав з бійцями.

Військові маневри наші захисники відпрацьовували на полігоні "Широкий лан". Навчання там триватимуть з 9 до 13 серпня.

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Як минув перший день військових навчань

Українські військові мали змогу повправлятися у протиповітряній обороні та відпрацювати відбиття повітряного нападу противника. Тим часом армійська авіація здійснювала підтримку наземних сил та забезпечувала висадку десанту.

Загалом у маневрах взяли участь:

винищувальна,

штурмова,

транспортна та безпілотна авіація Повітряних сил ЗСУ, зокрема безпілотні літальні апарати "Байрактар".

Також відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів "Джавелін", "Стугна" та "Корсар". Вони успішно поцілили у броньовані об'єкти противника.

Під час навчань Зеленському продемонстрували, як механізована бригада Сухопутних військ звільняє населений пункт від диверсантів та веде бій із силами противника, що контратакують.

Військові навчання на Миколаївщині / Фото ОП

Нове військове містечко

Після цього президент ознайомився з новозбудованими інфраструктурними об'єктами "Широкого лану". Військове містечко споруджене за стандартами НАТО та розраховане на 2500 осіб.

Зеленський мав нагоду оглянути казарму, спортивний майданчик та їдальню. Також Глава держави пообідав з військовослужбовцями.



Зеленський пообідав з бійцями / Фото ОП