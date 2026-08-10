Зеленський анонсував кадрові зміни у війську та затвердив нові операції проти Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку низки рішень щодо посилення української армії та ключових напрямків фронту. Окремо обговорили кадрові пропозиції, далекобійні удари по Росії, ситуацію на Донеччині та захист українських міст від атак.

Про це глава держави написав у телеграмі.

Що розповів Зеленський про нові призначення та удари по Росії?

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати наради, під час якої обговорили важливі військові питання, кадрові пропозиції та ситуацію на фронті. За словами президента, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення необхідних змін. Частину рішень уже підготовлено, водночас найближчим часом очікуються й нові.

Окрему увагу під час наради приділили ситуації на фронті та заходам для посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині. Зеленський подякував підрозділам, які демонструють результати у захисті українських позицій та знищенні російських військ у районах Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля.

Також президент відзначив активні дії підрозділів ДШВ ЗСУ. За його словами, під час зустрічі визначили кроки, які можуть розширити оперативні можливості українських військ.

Ще одним питанням стало виконання плану далекобійних санкцій проти Росії та проведення українських "мідлстрайків". За словами Зеленського, частину операцій було скореговано, а також затверджено нові. Президент наголосив, що українські далекобійні можливості дозволяють не віддавати Росії ініціативу у війні та створюють умови для наближення дипломатичних рішень.

Значну увагу під час наради приділили протиповітряній обороні та потребам у захисті прифронтових і прикордонних населених пунктів, обласних центрів та Києва. Зеленський зазначив, що ці міста й громади перебувають під особливо інтенсивними російськими ударами, тому Україна потребує посилення систем ППО.

Президент також очікує від української дипломатичної команди результатів у забезпеченні необхідних військових спроможностей. Він наголосив, що питання посилення ППО має залишатися серед головних пріоритетів для міжнародних партнерів України, які можуть допомогти із захистом українського неба.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі відповідатиме на кожен російський удар, а наслідки війни дедалі більше відчуватимуться на території Росії. Президент також анонсував нові дипломатичні контакти щодо посилення ППО та продовження операцій Сил оборони проти російської нафтопереробки й військової інфраструктури.

Зазначимо, Україна провела успішну 40-денну операцію проти російської логістики, завдавши ударів по чітко визначених військових цілях. Втрати Росії від цієї кампанії оцінюються приблизно в 1 трильйон рублів, а порушення логістики вже створює проблеми для окупантів.