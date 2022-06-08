Зеленський анонсував Книгу катів – із переліком конкретних злочинів та окупантів, які їх скоїли

Росіяни скоїли багато жахливих злочинів проти України та українців. Про їхні "подвиги" дізнається увесь світ.

Російські окупанти після повномасштабного вторгнення в Україну порушили усі можливі закони та звичаї війни. Їм доведеться відповідати за скоєне, а про їхні злочини світ пам'ятатиме ще дуже довго.

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