Зеленський анонсував нові санкції проти тіньового флоту Росії та її пропагандистів

Президент України Зеленський анонсував нові санкції проти Росії з боку України. Вони стосуватимуться російського тіньового флоту, її пропагандистів та функціонерів.

Президент зазначив, що прізвища функціонерів будуть українцям вже знайомі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Україна готує нові санкції проти Росії

Зеленський доручив підготувати санкційні пакети проти Росії. Вони стосуватимуться тіньового флоту Росії, пропагандистів війни та деяких функціонерів, прізвища яких, за його словами, українцям відомі.

Зараз триває підготовка відповідних указів, усе буде поетапно. Працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Євросоюзі зауважили, що ніяких перемовин про послаблення санкцій проти Росії зі США вони не починали. Сполучені Штати взагалі не зверталися з такою пропозицією.

Більшість лідерів Європи наразі відкидають можливість послаблення санкцій проти Росії, якщо Москва не виведе свої війська з окупованих територій України.