Зеленський після розмов із військовими скликає у понеділок Ставку: що буде на порядку денному

Володимир Зеленський повідомив, що проведе чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно відбудеться вже у понеділок, 20 липня.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення.

Про що говоритимуть на Ставці?

За його словами, на нараді розглядатимуть ключові питання забезпечення українських військових усім необхідним для продовження бойових дій. Однією з головних тем стане постачання озброєння для Сил оборони України.

Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК – все буде на Ставці вже в понеділок,

– зазначив президент.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна продовжує працювати із міжнародними партнерами над реалізацією вже досягнутих домовленостей щодо передачі ракет та інших видів спеціального озброєння. За його словами, переговори тривають, а українська сторона розраховує на виконання взятих союзниками зобов'язань.

Крім підготовки до засідання Ставки, президент повідомив, що останніми днями провів низку детальних розмов із командирами корпусів, які воюють на найгарячіших напрямках фронту.

Окрему увагу під час цих консультацій приділили Покровському та іншим напрямкам у Донецькій області, Олександрівському напрямку, а також бойовій ситуації на Запоріжжі та Харківщині.

Президент відзначив роботу 17-го корпусу, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Він заявив, що підрозділ щомісяця завдає російській армії значних втрат, попри постійні штурмові дії окупантів.

Там, на напрямку, постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що українське командування продовжує працювати над посиленням бойових спроможностей Сил оборони та забезпеченням військових необхідними ресурсами, а ключові рішення щодо цього мають бути ухвалені вже під час найближчого засідання Ставки.

За інформацією джерел у Вашингтоні, на Банковій обговорюють можливу заміну Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України. Раніше Financial Times також повідомило, що президент Володимир Зеленський розпочав пошук кандидатів на цю посаду та планує провести співбесіди з потенційними претендентами.

На тлі цих повідомлень Зеленський заявив, що провів окремі розмови із Сирським та Федоровим, а також анонсував майбутні рішення щодо армії. Водночас радник Офісу Президента Сергій Лещенко зазначав, що влада вже працює над відповідними кадровими рішеннями, однак для їх ухвалення потрібен час.