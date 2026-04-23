Зеленський анонсував удари по спроможностях Росії генерувати енергію та виробляти зброю

Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські атаки, оскільки ворог продовжує бити по енергетиці та цивільному населенню. Він підкреслив, що Сили оборони завдають ударів по об'єктах, пов’язаних із виробництвом енергії та зброї, а також по інших критичних для Росії потужностях.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Як Сили оборони завдають втрат ворогу?

Зеленський заявив, що у відповідь на російські обстріли енергетичної інфраструктури Україна завдає дзеркальних ударів по цілях, які є болючими для Росії,

За його словами, це вже призводить до значних втрат для російської сторони, які вимірюються десятками мільярдів доларів.

Так, війна в Ірані трошки їм допомогла щодо заробітків на енергоносіях, але не критично. Вони не вирівнюють свій дефіцит,

– пояснив президент.