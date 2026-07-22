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24 Канал Новини політики Визначили зміни в міністерствах, – Зеленський після зустрічі з премʼєром Корецьким
22 липня, 20:05
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Оновлено - 20:19, 22 липня

Визначили зміни в міністерствах, – Зеленський після зустрічі з премʼєром Корецьким

Владислав Кравцов

Володимир Зеленський 22 липня провів зустріч із Сергієм Корецьким. Президент обговорив із прем'єр-міністром України зміни в міністерствах.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Що Зеленський обговорив із Корецьким?

Український лідер наголосив, що разом із Сергієм Корецьким визначив, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах. 

Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання, 
– зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Корецький йому також доповів щодо ліквідації наслідків російських ударів та завданнях, які зараз є на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині. 

"Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також зауважив, що прем'єр-міністр разом з командою готує програму уряду України. Найближчим часом документ мають представити.

Нагадаємо, раніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин під час розмови із журналістами зазначив, що між Володимиром Зеленським і Михайлом Федоровим мають пройти ще одні перемовини щодо посту, який має отримати ексміністр оборони.

Водночас "Українська правда" із посиланням на власні джерела писала, що Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову різні посади, але не в Міністерстві оборони. Серед них пост віцепрем'єра з технологічного розвитку, однак Федоров від цього відмовився.

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