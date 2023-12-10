В Аргентині Зеленський зустрівся з лідерами країн Південної Америки

10 грудня глава держави прибув до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея. У Буенос-Айресі Зеленський провів зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Володимир Зеленський переговорив із лідерами країн Латинської Америки. Він закликав колег підтримати українську формулу миру.

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Цікаве запрошення для Парагваю

Під час робочого візиту до Аргентини президент України зустрівся з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю. Глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Сантьяго Пенья долучиться до втілення Формули миру.

Український лідер наголосив, що йому хотілося, аби якомога більше країн Латинської Америки взяли участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться у січні 2024 року.

Крім того, Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати нашу країну.

Обговорив із Уругваєм можливість проведення саміту "Україна – Латинська Америка"

Зеленський провів переговори із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу. Глава держави подякував тому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру, а також висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників. Поу теж запросили із візитом до України.

Зеленський привітав президента Еквадору зі вступом на посаду

Запрошення до України отримав і президент Еквадору, якого Зеленський привітав зі вступом на посаду у листопаді 2023 року.

За словами Зеленського, із президентом Даніелем Нобоа вони обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Також глава держави запропонував долучитися до імплементації Української формули миру.

Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію,

– наголосив український лідер.

Зеленський на зустрічі із лідерами країн Південної Америки / Фото Офіс президента

Зеленський прибув до Буенос-Айреса: що відомо