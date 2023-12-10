В Аргентині Зеленський зустрівся з лідерами країн Південної Америки
Джерело:Володимир Зеленський
10 грудня глава держави прибув до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея. У Буенос-Айресі Зеленський провів зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
Володимир Зеленський переговорив із лідерами країн Латинської Америки. Він закликав колег підтримати українську формулу миру.
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Цікаве запрошення для Парагваю
Під час робочого візиту до Аргентини президент України зустрівся з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю. Глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Сантьяго Пенья долучиться до втілення Формули миру.
Український лідер наголосив, що йому хотілося, аби якомога більше країн Латинської Америки взяли участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться у січні 2024 року.
Крім того, Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати нашу країну.
Обговорив із Уругваєм можливість проведення саміту "Україна – Латинська Америка"
Зеленський провів переговори із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу. Глава держави подякував тому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру, а також висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників. Поу теж запросили із візитом до України.
Зеленський привітав президента Еквадору зі вступом на посаду
Запрошення до України отримав і президент Еквадору, якого Зеленський привітав зі вступом на посаду у листопаді 2023 року.
За словами Зеленського, із президентом Даніелем Нобоа вони обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Також глава держави запропонував долучитися до імплементації Української формули миру.
Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію,
– наголосив український лідер.
Зеленський на зустрічі із лідерами країн Південної Америки / Фото Офіс президента
Зеленський прибув до Буенос-Айреса: що відомо
- 10 грудня о другій ночі за місцевим часом президент України разом із 46 особами на борту приземлився в аргентинській столиці.
- Відомо, що Зеленський проведе зустріч із новообраним главою Аргентини після церемонії інавгурації.
- Раніше ЗМІ писали, що президента України запросив на цей захід сам Хав'єр Мілей. Крім того, на церемонію покликали й Путіна.
- Дорогою до Аргентини Зеленський відвідав Кабо-Верде, де зустрівся з прем’єр-міністром республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами.
- Крім того, вже перебуваючи у Буенос-Айресі, Зеленський поговорив телефоном із Макроном. "Наступний оборонний пакет від Франції має посилити вогневу міць України", — заявив глава держави, підсумовуючи ці переговори.