Україна потребує зброї, а не переговорів, – Зеленський про нову ескалацію з боку Росії

Президент Володимир Зеленський назвав залучення Росією північнокорейських військ до війни проти України суттєвою ескалацією. На його думку, країна потребує не дипломатичної підтримки, а більше зброї для ефективного захисту.

Про це він заявив під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті 7 листопада, повідомляє 24 Канал. Президент також закликав міжнародних партнерів використати заморожені активи Росії для відбудови України.

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"Мир через силу" – єдиний шлях

Зеленський зауважив, що Україна захищається не від слів Росії, а від реальних нападів, тому потребує саме зброї, а не переговорів.

Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше,

– наголосив він.

Зеленський вкотре наголосив на тому, що концепція "мир через силу" залишається ефективною. Він підкреслив, що Росію можна зупинити лише тиском і силою, оскільки очільник Кремля, за його словами, не зміниться і продовжить агресивну політику.

До того ж президент звернувся до європейських лідерів із закликом знайти механізм, який дозволив би спрямувати заморожені активи Росії на підтримку України.

Він також зазначив, що потрібно обмежити можливості Москви отримувати прибутки від продажу нафти та обходити санкції.

Рахунок за цю війну треба виставляти Росії, а не Україні. Будь-яка країна, що поважає міжнародне право, має розуміти: хижаки завжди вимагатимуть щораз більшої здобичі,

– заявив Зеленський.

Україна бере приклад із Фінляндії та Швеції

Президент також зазначив, що російська агресія показала, наскільки нейтралітет стає слабшою позицією, особливо для країн, що розташовані близько до Росії. Він навів приклад швидкого приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, що підтверджує прагнення європейських країн гарантувати собі безпеку через Альянс.

Зеленський вкотре закликав учасників саміту об’єднатися задля захисту спільних інтересів європейських народів. Він підкреслив, що лише спільні дії всіх країн допоможуть досягти миру та зупинити агресію.

До слова, президент Володимир Зеленський відвідав Угорщину для участі в саміті Європейської політичної спільноти, що є його першим візитом до Будапешту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У візиті Зеленського до Угорщини вбачають оптимістичний сигнал для вирішення конфліктних питань через активний діалог.

До того ж, Михайло Подоляк підкреслив важливість візиту для двосторонніх відносин і стратегічних комунікацій між Україною та Угорщиною.