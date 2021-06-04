"Зеленський був незадоволений": на РНБО погано доповіли про водну ситуацію

На засіданні РНБО 4 червня мали розглянути питання щодо забезпечення населення якісною питаною водою. Однак президент Володимир Зеленський був незадоволений тим, як підготувався доповідач, тому розгляд цього питання перенесли.

Що було не так із доповіддю

Президенту не сподобалася доповідь керівника Державного водного агентства Валентина Шліхта. Про це на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив секретар Олексій Данілов.

До теми Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція

За словами Данілова, цю доповідь члени РНБО обговорювали дуже жваво. Однак у неї не внесли всі проблемні питання. Тому ситуацію з водою в Україні розглянуть вже на наступному засіданні Ради нацбезпеки. До цього планують додатково долучити міністерства та відомства.

Ми маємо знати, яку ми вживаємо воду, що від цього відбувається. Головне розуміти, куди після використання відправляється вода. Це так по народному,

– пояснив Данілов.

Ситуація з водою в Україні

Він додав, що на Бортницькій станції у Києві вже 10 – 12 років мають відбуватися "якісь процеси за японські гроші, однак нічого не відбувається".

Данілов зауважив, що в доповіді Шліхта мовиться про те, що викиди з Києва вдвічі перевищують норми по державі.

На засіданні РНБО також розглядали регіон Криворізького залізорудного басейну та південні регіони.

Чиновник наголосив, що члени РНБО не голосували за це питання і зняли його з порядку денного на доопрацювання.

Дивіться відео з брифінгу Данілова: