Історична подія: Зеленський перший з іноземних лідерів, хто виступить з трибуни парламенту Данії

Володимир Зеленський під час візиту до Копенгагена 11 листопада звернеться до данських депутатів з головної трибуни Фолькетингу. Президент України стане першим іноземним лідером в історії, який це зробить.

Спікер парламенту Хенрік Франдсен підтвердив, що більшість данських законодавців підтримали відповідне рішення під час голосування. Про це пише TV2.

Що відомо про історичний виступ?

Разом із членами парламенту промову слухатимуть представники Гренландії та Фарерських островів.

Таке рішення є безпрецедентним кроком для данського парламенту, адже з моменту його створення в 1849 році жодному іноземному лідерові ще не дозволяли піднятися та виступити з цієї трибуни. Виступ Зеленського запланований у межах другого дня його робочої поїздки.

Раніше повідомлялось, що програма візиту президента Зеленського передбачає переговори з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, аудієнцію в Короля Фредеріка Х та зустріч із керівництвом провідних оборонних компаній. Також відбудуться переговори з прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен підтвердив намір Копенгагена посилювати партнерство. "Ми хотіли б скористатися сьогоднішнім днем, коли Зеленський перебуває з візитом, щоб на практиці продемонструвати, що ви можете розраховувати на підтримку Данії", – зазначив урядовець.

Нагадаємо, данська сторона оголосила про виділення Україні 32-го пакета військової допомоги на суму 643 мільйони євро. Також українська енергосистема отримає 20 мільйонів євро гранту.