Кожен "Віктор", який продає інтереси Європи, заслуговує на потиличник, – Зеленський

Зеленський засудив тих, хто живе коштом Європи та водночас продає її інтереси. Він підкреслив, що не можна дозволяти перетворювати європейські столиці на "Москви".

Про це глава держави заявив на пресконференції у Давосі.

Що Зеленський сказав про Європу?

Під час виступу у Давосі президент Володимир Зеленський різко висловився про тих, хто живе на гроші Євросоюзу та одночасно продає його інтереси.

Президент наголосив, що такі люди діють всупереч інтересам Європи, намагаючись фактично знищити її зсередини.

Кожен Віктор, який живе на гроші Європи та водночас намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. Якщо йому комфортно у Москві, не варто дозволяти йому перетворити на "Москви" європейські столиці,

– сказав Зеленський.

До слова, у цих тезах президент Зеленський, ймовірно, натякнув на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який є затятим прихильником Росії та Путіна зокрема. У ЄС він чи не єдиний, хто підтримує та просуває наративи та ідеї російського диктатора.

Про що розмовляли Зеленський з Трампом?