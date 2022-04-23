Зеленський дає пресконференцію у метро Києва: онлайн-трансляція

Сьогодні, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський вирішив провести пресконференцію. Вона відбувається просто зараз і у досить незвичному місці – у київському метро.

Президент зауважив, що ця конференція може дати відповідь на питання, чи боїться він замахів на власне життя – "не дуже".

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Але зізнався, що за це дуже непокоїться його охорона. І, звісно, сім'я.

На незвичну пресконференцію з Зеленським прийшли десятки журналістів. Іноді розмову перебивав потяг.

Кадри з трансляції:

Пресконференція Володимира Зеленського у метро: онлайн-трансляція