Зеленський у День Соборності прибув до Запоріжжя та став у "живий ланцюг" на найвищому мосту

Володимир Зеленський 22 січня відкрив першу частину найбільшого вантового мосту в Україні. Подія припала на День Соборності, тож президент України став у "живий ланцюг".

З нагоди Дня Соборності та відкриття мостопереходу 9-кілометровий "живий ланцюг" утворили загалом тисячі людей 2 тисячі людей.

Важливо Єдність – це принципова цінність для нас, – Зеленський звернувся до українців у День Соборності

Під час відкриття мосту Володимир Зеленський звернувся до українців. У своїй промові він висловив переконання, що Донбас та Крим після років окупації повернуться до складу України.

Понад 100 років тому був проголошений Акт Злуки – возз'єдналися століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. Але я знаю, що ми точно будемо разом і впевнений, що станеться це не через віки, а якомога швидше,

– наголосив український президент.

Він додав, що і у Донецьку, і у Криму обов'язково проголосять новий акт злуки і Україна буде відзначати це щороку. Зеленський нагадав, що у 1990 році на знак єдності і соборності понад мільйон людей з різних регіонів України взялися за руки, створивши "живий ланцюг". Президент зазначив, що є традиції, які мають існувати завжди.

Після своєї промови Володимир Зеленський долучився до "живого ланцюга" на найвищому мосту у Запоріжжі.

Відкриття найвищого мосту у Запоріжжі: дивіться відео

Зеленський став у "живий ланцюг" на найвищому мосту Запоріжжя / Фото ОП, "061"

Що відомо про будівництво мосту у Запоріжжі

Вантовий міст через річку Дніпро звели у межах національної програми "Велике будівництво". Він є найвищим в Україні, адже висота пілонів, які тримають міст, – 166 метрів. Вночі міст буде підсвічений сучасною та яскравою LED–підсвіткою в синіх, жовтих та інших кольорах.

Запорізький міст – це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 кілометрів, яка складається з 6 транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, зокрема 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми "Велике будівництво" у 2020 році будівництво запорізьких мостів нарешті відновили. Переможцем тендеру на будівництво об'єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 мільярда гривень.