Зеленський доручив Міноборони активізувати всі формати для постачання Україні антибалістики

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони активізувати всі наявні формати співпраці з партнерами для постачання Україні антибалістики.

Про це глава держави повідомив у понеділок, 1 червня.

Як Україна посилює систему ППО?

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухав доповідь Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках..

Окремою темою стала протиповітряна оборона: президент назвав це одним із ключових пріоритетів для захисту міст і громад.

Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики,

– повідомив глава держави.

За словами президента, окрему увагу приділили стану виконання тих рішень, про які говорили українські військові на передовій.

Йдеться про запровадження прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного оснащення, насамперед безпілотників, удосконалення механізму поповнення особового складу та розширення можливостей підрозділів щодо проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Як повідомив Зеленський, пряме фінансування вже додало бригадам реальних бойових спроможностей. Водночас близько 160 військових частин вже отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції.

Також, зазначив президент, вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП.

Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади,

– додав Володимир Зеленський.

До слова, 1 червня в Міноборони прокоментували постачання американського озброєння. Там заявили, що залучених у межах програми PURL коштів наразі достатньо для продовження постачання критично важливого озброєння.

Водночас під час воєнного стану деталі щодо неї належать до службової інформації, тому їх не коментують публічно.