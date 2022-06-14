Зеленський доручив Залужному перевірити інформацію про нестачу засобів захисту для бійців ЗСУ
14 червня 2022 , 22:34Читать новость на русском
Наші герої мужньо боронять Україну від росіян та не дають ворогу просуватися далі. Керівництво держави та народ роблять усе для того, щоб забезпечити їх усім необхідним.
Президент України Володимир Зеленський вже традиційно звернувся до українців на 111-й день війни. Він закликав партнерів якомога швидше надати ЗСУ необхідну зброю, адже ворог має велику вогневу перевагу, тому кожен день затягування має високу ціну.
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Перевірка спорядження наших воїнів