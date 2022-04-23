Зеленський та Джонсон домовились про постачання Україні важкого озброєння

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Під час розмови політики домовилися про надання нашій державі важкого озброєння.

Переговори відбулися сьогодні, 23 квітня. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зауважте Очевидно, що ця війна вже не йтиме за кремлівським планом, – Єрмак

Нова оборонна допомога від Великої Британії

Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає нову оборонну допомогу від Великої Британії. Зокрема і важке озброєння.

Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння,

– повідомив Єрмак.

Глава Офісу Президента подякував нашим союзникам за підтримку у війні.

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