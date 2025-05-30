Зеленський та Ердоган обговорили можливість чотиристоронньої зустрічі з Трампом та Путіним

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Український лідер подякував за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Президенти обговорили подальші дії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

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Про що говорили лідери України та Туреччини

Під час розмови в п'ятницю, 30 травня, Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган підбили підсумки першої зустрічі в Стамбулі. Зокрема мова йшла про її головний результат – обмін полоненими "1000 на 1000". Президент України підкреслив, що це досягнення було єдиним. А от припинення вогню для подальшого руху до миру ще не відбулося, тому робота над цим триває.

Разом з Ердоганом Зеленський обговорив можливу наступну зустріч у Стамбулі. Українська сторона назвала умови, за яких готова взяти в ній участь.

Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів,

– повідомив президент.

Також Володимир Зеленський запропонував Туреччині взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Із Києва пролунала вдячність Ердогану за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат.

Нагадаємо, Туреччина виступає посередником у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною Однак, так само як Офіс Зеленського, представники Реджепа Ердогана не бачили "меморандум" від Росії. Через це сторони не розуміють формату документа та того, які вимоги в ньому описала інша сторона. Попри це усі причетні країни намагаються додати "реальний зміст" до майбутньої зустрічі з росіянами.