Зеленський готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна перебуває у сильній позиції для переговорів. Також він запропонував зустрітися з Володимиром Путіним у Маямі, де у грудні відбудеться саміт лідерів країн "Великої двадцятки"

Про це він сказав в інтерв'ю виданню DW, наголосивши на важливості особистого контакту для ухвалення ключових рішень.

Деталі можливої зустрічі

Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення,

– заявив Зеленський.

Зеленський додав, що те, що він збирається сказати Путіну, має менше значення, ніж результат.

"Річ не у словах. Не має значення, що я йому скажу або що він хоче мені сказати. Важливі результати. Ось і все", – підкреслив він.

Довідково. У 2026 році саміт лідерів G20 відбудеться 14 – 15 грудня в Маямі, США. Зустріч пройде в рік 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Варто зазначити, що Кремль поки не повідомляє, чи поїде російський диктатор Володимир Путін на саміт G20 у США. Востаннє він особисто відвідував зустріч "Групи двадцяти" сім років тому. Зеленський і Путін не зустрічалися особисто після початку повномасштабного вторгнення Росії. Востаннє вони проводили переговори 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Він зазначив, що такі переговори могли б наблизити мир в Україні.

Своєю чергою, у Кремлі заявили про готовність відновити переговори з Україною за посередництва США та провести нову тристоронню зустріч. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що Росія не відмовляється від своїх попередніх вимог і наполягає на усуненні так званих "першопричин" війни. Він також заявив про нібито погіршення ситуації для України на фронті.

До речі, за словами Зеленського наступна тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині, однак остаточне місце переговорів поки не визначене. За словами глави держави, під час зустрічі планують обговорити енергетику, експорт українського зерна та гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими й цивільними. Президент наголосив, що Україна очікує від переговорів конкретних результатів, а не формальної зустрічі.