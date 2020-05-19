Зеленський готовий до зустрічі, а РФ не виконує обіцянки: Резніков про нормандський формат

Володимир Зеленський готовий до нової зустрічі в нормандські форматі. Заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі Олексій Резніков вважає, що Україна зробила кроки для виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року. Водночас Росія не зробила для співпраці нічого.

Готовність президента України до зустрічі у нормандському форматі

Зустріч можна було б провести навіть у режимі відеоконференції, зазначив віцепрем'єр, перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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За його словами, для цього потрібна лише політична воля всіх чотирьох лідерів (України, Росії, Франції, Німеччини).

Я вам точно можу сказати, що президент України готовий до цієї зустрічі й цієї розмови,

– заявив Резніков.

Він пояснив, що наразі на усіх рівнях проходить обговорення та інвентаризація, чи виконали сторони ті домовленості, досягнуті в Парижі 9 грудня.

Що зробила Україна та не зробила РФ

Віцепрем'єр зазначив, що особисто пропонував керівнику російської делегації в ТКГ Борису Гризлову провести таку інвентаризацію.

Борису Гризлову провести таку інвентаризацію. Наприклад, щодо того, чи можуть зараз представники Міжнародного комітету Червоного Хреста потрапити в місця утримання людей . Росія не виконала цієї домовленості.

. Росія не виконала цієї домовленості. Також не вдалося досягти згоди про початок робіт у двох місцях на лінії зіткнення на Донбасі. Там повинні були відкритися КПВВ, які мають гуманітарне значення. Україна зі свого боку в Золотому зробила все необхідне. Резніков додав, що наразі ремонтні роботи з тієї сторони не почалися, хоча Україна дала всі гарантії безпеки.

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Коли можлива наступна зустріч у нормандському форматі