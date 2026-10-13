"Прифронтові області підготовлені краще": Зеленський розкритикував план стійкості Києва

У вівторок, 13 жовтня, президент України розпочав консультації щодо виправлення безпекової ситуації у столиці. Він заявив, що виконання планів стійкості в Києві зараз гірше, ніж у прифронтових регіонах.

Він готує зміну алгоритмів управління Києвом. Про це глава держави повідомив у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент України розповів, що у понеділок, 12 жовтня на Ставці заслухав доповіді по виконанню планів стійкості міст та областей. За його словами, станом на середину жовтня Київ має один з найгірших показників виконання плану стійкості в усій країні. Глава держави наголосив, що навіть у прикордонних і прифронтових областях цей показник вищий.

Щоб прискорити реалізацію плану стійкості Києва та гарантувати підтримку людям, президент провів низку зустрічей. Зокрема, він обговорив проблему з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування.

Очільник держави розповів, що кияни вже відчувають наслідки непідготовленості на собі. Навіть після поодиноких влучань російських "Шахедів" значна частина міста залишається без світла та води.

Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення,

– написав Зеленський.

Серед тих, з ким консультувався президент, були Василь Малюк, Іван Федоров, Ігор Терехов, Костянтин Єфименко та Максим Єфімов. За словами глави держави, вони надали вагомі пропозиції, проте попереду ще заплановані додаткові зустрічі для оперативного реагування на безпекові виклики.

Зауважимо, що ситуація з енергетикою у столиці залишається вкрай складною. Ще у п'ятницю, 9 жовтня, під час наради президент України сказав, що міська влада майже повністю не виконала необхідні кроки для захисту об'єктів.