Зеленський відповів, чи скорочуватиме Україна армію заради миру

Володимир Зеленський заявив, що хотів би зберегти чисельність Збройних сил. Однак майбутній розмір української армії залежатиме від фінансування та формату гарантій безпеки, які отримає Київ.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ведучій ТСН Аллі Мазур.

Чи готова Україна скоротити чисельність ЗСУ?

За словами президента, сильна українська армія є однією з найважливіших гарантій безпеки держави. Водночас її утримання потребує значних фінансових ресурсів та озброєння.

Якщо у мене достатньо фінансів, я хочу зберегти армію 800 тисяч людей. Якщо ми в НАТО – кількість може бути 800 тисяч і менше,

– пояснив Зеленський.

Ключове питання полягає в тому, хто готовий фінансувати або співфінансувати українське військо.

І це моє питання з НАТО,

– підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна не готова погоджуватися на рішення, які можуть послабити її обороноздатність. Водночас гарантії безпеки не повинні залежати від вимог Росії. Питання чисельності ЗСУ стосується передусім внутрішньої безпеки України, тому Київ не збирається обговорювати його з Москвою.

Однак серед питань, які Україна хотіла б обговорити під час переговорів, Зеленський назвав можливість енергетичного припинення вогню та припинення бойових дій на морі. Такі домовленості могли б сприяти безпечному експорту українського зерна, а також імпорту товарів, необхідних для життя країни.