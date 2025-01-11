Востаннє був 25 років тому, – Зеленський закликав президента Італії відвідати Україну

Володимир Зеленський відвідав Італію. Зокрема, зустрівся зі своїм колегою. Український лідер закликав Серджо Маттареллу приїхати до нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського італійському телеканалу RaiNews24.

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Зеленський чекає на візит Маттарелли до України

Глава нашої держави розповів, що зустрівся з президентом Італії. Відзначив, він дуже позитивний.

Я йому сказав, що вже пора приїхати в Україну. Тому що останній раз президент Італії був в Україні 25 років тому – це чверть століття. Я думаю, що було б непогано,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Відзначив, зараз особливо йдеться про підготовку конференції по реконструкції. Наголосив, це важливий аспект, на фундаменті якого лідери могли б зустрічатися й проговорювати в Україні наступні кроки.

Президент підкреслив, важливо, що Італія підтримує Україну з початку війни й робила це постійно. Додав, зараз урядовці підтримали вже 10-й пакет.

Український лідер подякував усьому народу Італії. Також президент наголосив на дуже серйозній гуманітарній підтримці.

"Ми вдячні за це, особливо зараз, коли відбуваються ракетні удари по нашій енергетичній системі. Для нас важливо союзництво партнерів, які дають можливість нашим дітям ходити в школу, захищають енергетичну систему. Ми дякуємо Італії", – зазначив Зеленський.