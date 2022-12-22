Зеленського у Конгресі зустріли під "Слава Україні" та нескінченними оплесками: потужне відео

Звершуючи свій візит до США президент Володимир Зеленський прибув до Конгресу, де виступив із промовою. Американські посадовці та українська діаспора надзвичайно тепло прийняли українського лідера.

Володимир Зеленський увійшов у залу Конгресу США під гучні оплески та вигуки, повідомляє 24 канал. Главу держави зустріли з українським прапором.

Зверніть увагу Зеленський виступає перед Конгресом США

Теплий прийом у Конгресі США

Чимало американських сенаторів та конгресменів бажали потиснути руку українському президентові, поки той проходив залою до трибуни. Уже біля трибуни президента привітала віцепрезидентка США Камала Гарріс та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Кілька хвилин у залі лунали бурхливі оплески та вигуки. Володимиру Зеленському аплодували конгресмени, сенатори, міністри та дипломати, які прийшли послухати промову президента. Оплески лунали безперервно 2 хвилини. Також у залі Конгресу розгорнули прапор України.

У залі також були присутні й представники української діаспори, які зустріли президента вигуками "Слава Україні".

Президент Володимир Зеленський, починаючи свій виступ, заявив, що у залі пролунало забагато оплесків для нього, але відзначив, що вони пролунали для всього хороброго українського народу.

Як Зеленського зустріли у Конгресі США: потужне відео

Глава держави покинув залу Конгресу під такі ж гучні оплески.

Виступ Зеленського у Конгресі США: головне

Під час промови у Конгресі США, президент Володимир Зеленський відзначив не тільки героїзм українського народу, але й вклад американського народу в збереження свободи та демократії, адже США надають нашій державі безпрецедентну підтримку в різних сферах – військовій, політичній, економічній та гуманітарній.

Глава держави розповів про стійкість українського Донбасу, зокрема міста Бахмут, яке президент відвідав напередодні поїздки у США. Зеленський наголосив на тому, що у Росії досі є велика кількість озброєння, то ж Україні необхідна подальша військова підтримка. Президент підкреслив, що наша держава не просить, аби за нас воювали американські солдати, адже й наші воїни добре справляються з американською технікою.

Завершують свою промову Володимир Зеленський передав Конгресу прапор від захисників Бахмута та покинув залу Конгресу під гучні оплески. Президент України вирушає до Києва.