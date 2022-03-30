"Зеленський крутий": у Росії радника губернатора звільнили за пост з інтерв'ю президента України

Радник губернатора Самарської області з IT-проєктів Денис Кортунов в соцмережах опублікував інтерв'ю Володимира Зеленського російським журналістам. Згодом його звільнили з посади.

Про це повідомляє одне з російських видань. Кортунов опублікував допис з підписом "Зеленський крутий".

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Однак потім чиновник видалив публікацію. Але це встиг помітити депутат російської Держдуми Олександр Хінштейн. Він й вимагав звільнення.

В обласній владі заявили, що сьогоднішня ситуація показала відомих та професійних людей з іншого боку. Кортунов був радником губернатора на громадських засадах із 2017 року.

Інтерв'ю Зеленського росіянам

Президент України 27 березня дав інтерв'ю представникам російських опозиційних видань, яких Кремль маркує як "іноагентів". Російська цензура вимагала в журналістів скасувати публікацію.

Мовиться про головного редактора "Медузи" Івана Колпакова, головного редактора телеканалу "Дождь" Тихона Дзядка, журналіста Михайла Зигаря, який озвучив запитання від головреда "Новой газеты" Дмитра Муратова, та спеціальний кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.

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