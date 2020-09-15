Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, як і багато інших світових держав, засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Зеленський хоче дізнатися більше про те, що насправді сталося з російським політиком.

Лідер України вірить, що найближчим часом з'являться деталі замаху на Навального. Про це Зеленський заявив 15 вересня під час спільного брифінгу з канцлером Австрії Себастьяном Курцом у Відні, пише "Українська правда".

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Ми маємо спільну думку… і всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю, ми чекаємо, що найближчим часом вони з'являться,

– зізнався Зеленський.

Що сказав Курц

Курц наголосив: він дуже радий, що самопочуття Навального покращується, однак замах на політика необхідно ретельно дослідити.

Я дуже радий, що пан Навальний одужує, але це все одно не скасовує проблеми і питання, що цей випадок потрібно детально з'ясувати і досліджувати,

– сказав канцлер Австрії.

Що відомо про зустріч Зеленського і Курца:

Президент України і канцлер Австрії зустрілися 15 вересня у Відні.

Очільники держав обговорили ситуацію з війною на Донбасі. Курц пообіцяв задіяти усі контакти на Заході і Сході для врегулювання конфлікту.

Зеленський також акцентував увагу на проєкті "Північний потік-2". Президент України наголосив, що цей газопровід є викликом для енергетичної безпеки усієї Європи.

Канцлер Австрії повідомив, що його країна додатково виділить мільйон євро на гуманітарну допомогу Донбасу.

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