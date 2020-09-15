Ми маємо спільну думку: що Зеленський і Курц сказали про отруєння Навального
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, як і багато інших світових держав, засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Зеленський хоче дізнатися більше про те, що насправді сталося з російським політиком.
Лідер України вірить, що найближчим часом з'являться деталі замаху на Навального. Про це Зеленський заявив 15 вересня під час спільного брифінгу з канцлером Австрії Себастьяном Курцом у Відні, пише "Українська правда".
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Ми маємо спільну думку… і всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю, ми чекаємо, що найближчим часом вони з'являться,
– зізнався Зеленський.
Що сказав Курц
Курц наголосив: він дуже радий, що самопочуття Навального покращується, однак замах на політика необхідно ретельно дослідити.
Я дуже радий, що пан Навальний одужує, але це все одно не скасовує проблеми і питання, що цей випадок потрібно детально з'ясувати і досліджувати,
– сказав канцлер Австрії.
Що відомо про зустріч Зеленського і Курца:
- Президент України і канцлер Австрії зустрілися 15 вересня у Відні.
- Очільники держав обговорили ситуацію з війною на Донбасі. Курц пообіцяв задіяти усі контакти на Заході і Сході для врегулювання конфлікту.
- Зеленський також акцентував увагу на проєкті "Північний потік-2". Президент України наголосив, що цей газопровід є викликом для енергетичної безпеки усієї Європи.
- Канцлер Австрії повідомив, що його країна додатково виділить мільйон євро на гуманітарну допомогу Донбасу.
Що відомо про отруєння Навального
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську. Опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Соратники Навального відразу заявили, що політика могли отруїти. Однак омські лікарі наполягали, що причиною критичного стану опозиціонера стало порушення обміну речовин.
- Після численних прохань Навального дозволили транспортувати на лікування до Німеччини.
- Німецькі лікарі заявили, що опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною з родини "Новачка". Фактично це хімічна зброя.
- 8 вересня ЗМІ повідомили, що Навальний вийшов з коми, а 14 вересня його відключили від апарата ШВЛ.