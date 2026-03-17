Основна мета візиту – посилення безпеки та розширення можливостей для України на тлі війни. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про візит Зеленського до Великої Британії?

Президент України Володимир Зеленський 17 березня прибув до Лондона з офіційним візитом. У британській столиці його зустрів посол України, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, що стало однією з найобговорюваніших подій поїздки.

Як повідомив сам Зеленський, у програмі візиту – аудієнція у Чарльза ІІІ, переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером та зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також запланований виступ президента України в британському парламенті.

Глава держави наголосив, що ключовими пріоритетами переговорів є безпекові гарантії та нові можливості для України. Він також подякував Великій Британії за підтримку та партнерство у протидії російській агресії.

Очікується, що під час зустрічі з Кіром Стармером сторони обговорять подальшу військову допомогу та координацію дій союзників. Раніше британський прем’єр уже заявляв про намір найближчим часом провести переговори із Зеленським і наголошував на важливості підтримки України.

Окрема увага буде приділена співпраці з НАТО та посиленню обороноздатності України. Такі зустрічі відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль Києва щодо отримання додаткових гарантій безпеки та військової підтримки.

Зустріч Зеленського із Залужним у Лондоні також викликала значний резонанс, адже це їхній публічний контакт на тлі попередніх повідомлень про напруженість у відносинах між ними.

