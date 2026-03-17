Що відомо про конфлікт Зеленського та Залужного?

  • Раніше Валерій Залужний в інтерв'ю Associated Press заявив, що погляди на стратегію війни відрізнялись від підходу Володимира Зеленського. Наприклад, за словами ексголовкома ЗСУ, контрнаступ 2023 року провалився через недостатнє забезпечення з боку, зокрема, президента України.

  • Згодом Зеленський відповів на критику з боку Залужного. Лідер України розкритикував посла за публічне розкриття внутрішнього конфлікту, назвавши це недоречним.

  • Однак президент заявив, що не має наміру звільняти Валерія Залужного з посади посла, попри критику з його боку. Він підкреслив, що не бажає втягуватися в політичні суперечки під час війни. 