"Цей дух має перемогти": Зеленський потужно виступив на заході Time, що обрав його людиною року

Президент Володимир Зеленський, а також "Дух України" отримали звання людини року за версією Time. Наш лідер виступив на заході видання.

Зеленський заявив, що для нього є честю представляти боротьбу українців і дух України. Таким чином президент відреагував на те, що його обрали людиною року.

До теми Невдаха року – "рускій мір", – Подоляк про присвоєння "людини року" Зеленському

Виступ Зеленського на заході Time

Це честь для мене – представляти боротьбу українців і дух України. Це дух свободи, який відгукується в душах стількох людей по всьому світу. Історії героїв, які воюють за незалежність, – це й ваші історії,

– сказав президент.

Усі вже бачили дух України на обкладинках журналу Time. За словами Зеленського, хоч то були не українці, але то були сміливість, волелюбність, солідарність, креативність і цілеспрямованість.

"Це дух вільного світу. І давайте зробимо все, щоб наш дух переміг", – додав український лідер.

Промова Зеленського на заході видання Time: дивіться відео

Зеленський та Дух України – персони року за версією Time

Президент України Володимир Зеленський, а також "Дух України" отримали звання людини року за версією Time. Журналісти розповіли світу історію українського лідера. Його фото, а також зображення відомих українців та української символіки, знову потрапили на обкладинку Time.

У матеріалі "Людина року" розповіли про людей, які представляють Дух України. Найперше – відзначили постать президента, пригадавши, що у найскладніший період, в лютому 2022, Зеленський чітко повідомив партнерам, що залишається в Києві.



Зеленський та Дух України – персони року за версією Time / фото з сайту Президента