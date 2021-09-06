Зеленський може розпустити Раду, – політолог про голосування важливих законів

Верховна Рада планує вже восени ухвалити низку важливих законопроєктів. Їх від України чекають і західні партнери. Якщо цього не станеться, варто пам'ятати, що Володимир Зеленський має право на розпуск парламенту.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Ігор Чаленко. Він вважає, що це може бути одним з важелів Зеленського.

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"У президента зараз є право на розпуск парламенту. Якщо народні депутати хочуть і далі перебувати в нинішньому скликанні, вони мають голосувати продуктивно", – запевнив він.

Президент може натякати на розпуск парламенту та у такий спосіб пришвидшувати роботу нардепів.

Це та теза, яку вже не вперше озвучує Стефанчук за останні пів року. У такий спосіб хочуть показати позитивний результат монокоаліції,

​– сказав Чаленко

Про які важливі документи мовиться

Рада планує проголосувати законопроєкт про олігархів, реформу Служби безпеки України, податкові нововведення, які можуть лягти додатковим фінансовим тягарем на українців.

Також характерно для цієї пори вчасно підготувати збалансований проєкт бюджету. Втім розпочнуть з іншого – документів, які потрібні для отримання допомоги від МВФ та інших партнерів.

"Реформу корпоративного управління державними підприємствами, процедури обирання наступного голови Національного антикорупційного бюро. Він має бути в Україні у квітні 2022 року. Це ті законопроєкти, які необхідні, щоб ми отримали транш МВФ", – зауважив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Головний законопроєкт сезону

Законопроєкт про олігархів "обріс" правками. Їх – понад тисяча. Частина з них стосується того, хто визначатиме перелік олігархів.

В законопроєкті мовиться, що статусом "впливового багатія" нарікатиме Рада нацбезпеки та оборони. Втім депутати пропонують залучити інші органи:

Вищий антикорупційний суд;

Національне агентство з питань запобігання корупції:

спеціальну комісію при НАЗК або незалежну комісію, до складу якої входять міжнародні експерти.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розкритикувала законопроєкт. Вона заявила, що він "втручається в особисте життя".

Рада готується ухвалити важливі законопроєкти: дивіться відео 24 каналу