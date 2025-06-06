Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, відвідає Австрію в середині червня. Про це повідомили місцеві авторитетні ЗМІ, але точного підтвердження немає.

Преса, зокрема Heute, Kronen Zeitung і Der Standard, називає можливою датою приїзду 16 червня. Про це повідомляє 24 Канал.

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Зеленський, ймовірно, відвідає Австрію

Очікується, що Зеленський проведе переговори з канцлером Крістіаном Штокером і федеральним президентом Александром Ван дер Белленом. Однак жодних деталей про програму візиту поки не розголошується, а представники уряду утримуються від коментарів.

Попри це, інформація вже викликала різку реакцію з боку ультраправих Австрії. Їх лідер Герберт Кікль засудив цей "зовнішньополітичний промах", який, на його думку, "робить Австрію потенційною мішенню в разі ескалації".

Цей візит є ще одним ланцюжком у ланцюзі порушень нейтралітету та недостовірної політики нейтралітету останніх років. Австрія як нейтральна держава має бути миротворцем і посередником, а не стороною війни,

– вважає він.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Росії Зеленський ще не відвідував Австрію ,але у березні 2023 року виступав в австрійському парламенті через відеозв'язок.