Зеленський цього тижня може вирушити на саміт до Брюсселя, – FT

Президент України Володимир Зеленський планує 10 та 11 лютого зустрітися з лідерами Євросоюзу та Європарламенту у Брюсселі. Проте поїздку можуть скасувати, якщо виникне небезпека.

Про це розповіло видання Financial Times з посиланням на анонімні джерела. Журналісти зазначили, що вже є план поїздки.

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Зокрема, мовиться, що президент України може виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту. Загалом європейські лідери обговорюватимуть Україну, міграцію та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

Коментар Єврокомісії

Видання CNN повідомило, що офіційний представник ЄС сказав про "відкрите запрошення" для президента України Володимира Зеленського відвідати Брюссель. Проте невідомо, чи буде президент на зустрічі європейських лідерів у бельгійській столиці цього тижня.

Речник Єврокомісії Ерік Мамер відреагував на інформацію, яку поширюють у ЗМІ. Він зазначив, що не може спростувати чи підтвердити інформацію про ймовірний візит Зеленського.

Ми повинні підтвердити чи спростувати візит президента Зеленського до Брюсселя на Європейській раді у четвер? Відповідь – ні. У мене немає жодних коментарів, жодної інформації щодо цього. Як ви можете собі уявити, це не те, що ми будемо коментувати тут у пресцентрі, – заявив речник.

Зеленський про ризики поїздки

Під час саміту Україна – ЄС президент сказав, що хотів би відвідати Брюссель, але поїздка є ризикованою. За його словами, Росія прагне реваншу. Проте Зеленський повідомив, що може здійснювати поїздки, якщо це дозволить Україні отримувати більше зброї.

"З початку війни я їжджу за зброєю, скажу відверто. Щось публічно, щось не дуже, щось одразу, щось пізніше вже суспільство бачить, але фундаментальні рішення. І я був у США. Причина номер один ця. І друга причина – вдячність нашого народу за ту велику підтримку Сполучених Штатів", – пояснив Зеленський.