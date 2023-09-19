"Не знаю, як це буде": Зеленський і Лавров можуть перетнутися на Радбезі ООН
19 вересня розпочинається тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Український лідер Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН може перетнутись з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Напередодні Зеленський прибув у США. Він заявив, що Україна не може обирати формат Ради Безпеки та впливати на те, чи бере Росія участь у засіданні, інформує 24 Канал.
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Зеленський і Лавров можуть перетнутися на Радбезі ООН
Під час брифінгу український президент відмовився відповісти на питання, чи залишатиметься він за столом у Раді Безпеки ООН у момент, коли там може виступати Сергій Лавров.
За словами українського лідера, наша держава не може обирати формат Ради Безпеки та впливати на те, чи бере Росія участь у засіданні.
Я не впевнений, що ми оберемо цей формат. Я правда не знаю, як це буде. Але для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, усі наші меседжі були почуті нашими партнерами. І якщо в ООН є місце для російських терористів, то це питання не до мене, я думаю, це питання до всіх членів ООН,
– сказав Зеленський.
Зеленський прибув до США: що відомо про візит
- Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 18 вересня прибув до США. Він розповів, що відразу з аеропорту їде до українських героїв, які наразі лікуються та проходять реабілітацію у Штатах.
- Зеленський зазначив, що його чекають важливі та насичені дні. Зокрема: Генеральна Асамблея ООН; Саміт цілей сталого розвитку; Рада Безпеки. Також не обійдеться й без низки двосторонніх зустрічей.
- За словами Зеленського, у Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Президент зустрінеться з американським бізнесом, журналістами та громадою.
- До речі, ЗМІ повідомляли, що у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з Анджеєм Дудою. Пріоритетною темою стане експорт українського зерна. Польський лідер вже підтвердив, що "у нас запланована двостороння зустріч".