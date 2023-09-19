"Не знаю, як це буде": Зеленський і Лавров можуть перетнутися на Радбезі ООН

19 вересня розпочинається тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Український лідер Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН може перетнутись з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Напередодні Зеленський прибув у США. Він заявив, що Україна не може обирати формат Ради Безпеки та впливати на те, чи бере Росія участь у засіданні, інформує 24 Канал.

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Зеленський і Лавров можуть перетнутися на Радбезі ООН

Під час брифінгу український президент відмовився відповісти на питання, чи залишатиметься він за столом у Раді Безпеки ООН у момент, коли там може виступати Сергій Лавров.

За словами українського лідера, наша держава не може обирати формат Ради Безпеки та впливати на те, чи бере Росія участь у засіданні.

Я не впевнений, що ми оберемо цей формат. Я правда не знаю, як це буде. Але для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, усі наші меседжі були почуті нашими партнерами. І якщо в ООН є місце для російських терористів, то це питання не до мене, я думаю, це питання до всіх членів ООН,

– сказав Зеленський.

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